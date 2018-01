Il Comitato Di.Na.Mo. protocolla in Comune un odg sull’immediata riapertura del punto nascite di Castelnovo ne’ Monti

» Appennino Reggiano - Sanità

Oggi il Comitato Di.Na.Mo. ha protocollato nel Comune di Castelnovo ne’ Monti e nell’Unione dei Comuni un ordine del giorno per la immediata riapertura del punto nascite di Castelnovo ne’ Monti, nella speranza sia discusso nei prossimi consigli.

“Considerato che il punto nascite dell’ospedale S. Anna di Castelnovo ne’ Monti serve un territorio di grande ampiezza geografica e che è un servizio fondamentale, soprattutto per quelle partorienti che potrebbero presentare complicanze tali da non consentire il trasporto con elisoccorso (mettendo di fatto a rischio la loro vita e quella dei nascituri nello spostamento sino all’ospedale di Reggio Emilia), e considerato anche che la nostra Carta Costituzionale ribadisce che “La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” così come “Richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale” – afferma il Comitato – chiediamo al Presidente dell’Unione dei Comuni, al Sindaco di Castelnovo ne’ Monti e a tutti i consiglieri delle varie rappresentanze politiche di:

attivare i legali del Comune per intentare una causa/ricorso contro la Regione Emilia Romagna al fine di annullare la decisione di chiusura del punto nascite di Castelnovo ne’ Monti e se necessario di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In poche parole chiediamo di passare dalle parole ai fatti, perché come da nostro statuto ci siamo costituiti per la “tutela del diritto alla salute nei comuni dell’Appennino Reggiano” e non intendiamo arrenderci alla prepotenza che ci sta facendo la Regione con queste decisioni scellerate e speriamo vivamente che i nostri amministratori accolgano questa richiesta di aiuto per il territorio”.