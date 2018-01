La nuova era è iniziata, Panigale V4 in consegna presso i concessionari europei

» Bologna - Economia

L’attesa è finita. La produzione della Ducati Panigale V4, iniziata lo scorso 15 novembre, è già a pieno regime. Sono circa 500 le moto consegnate ai concessionari europei prima della fine del 2017. Nelle prossime settimane la nuova supersportiva raggiungerà anche gli altri mercati del mondo nei quali Ducati è presente.

Jorge Lorenzo, in occasione della presentazione del Ducati Team 2018, si è mostrato molto interessato alla nuova sportiva di Borgo Panigale e, in attesa di provarla, ha visitato di persona la linea di produzione e approfondito con gli ingegneri di prodotto gli aspetti tecnici di questo gioiello.

La Panigale V4 è la prima moto prodotta in serie dalla Casa bolognese ad essere equipaggiata con un motore 4 cilindri strettamente derivato dal Desmosedici della MotoGP. È un concentrato di tecnologia, stile e performance in puro stile Ducati. Una moto che con un rapporto potenza/peso di 1,1 CV/kg diventa il nuovo riferimento nel segmento delle supersportive di produzione. È stata sviluppata in stretta collaborazione con Ducati Corse ed è la moto stradale più vicina in assoluto ad una MotoGP.