Ladri in sala giochi a Reggio Emilia durante la notte. Sparita una cambia monete

Durante la notte ignoti ladri, dopo aver forzato il cancello d’ingresso hanno raggiunto la porta di una sala giochi di via Rodano a Reggio Emilia e, infranta la vetrata con un tombino, sono entrati nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto accertamento, una macchina cambia monete. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri reggiani, intervenuti poco dopo le 3,30, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.