Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 18 gennaio

» Meteo

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e di scarsa consistenza; dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dai rilievi e in estensione al resto del territorio. Scarsa probabilità di deboli precipitazioni lungo il crinale appenninico centrale. Temperature: minime senza variazioni di rilievo, comprese tra 0 e 4 gradi; massime in lieve flessione sulla pianura centro-occidentale con valori compresi tra 6 gradi delle aree della pianura centro-occidentale e 11 gradi della fascia costiera. Venti: deboli sud-occidentali lungo i rilievi, con temporanei rinforzi su quelli orientali; deboli dai quadranti occidentali sulla pianura. Mare: poco mosso sotto costa, molto mosso al largo, ma con moto ondoso in rapida attenuazione già dalla mattina.

(Arpae)