Reggio Emilia: minacciata dall’ex chiede l’intervento della Polizia che lo allontana

Ieri mattina verso le 7,30 la Polizia di Stato di Reggio è intervenuta in via Bolognesi su richiesta di una donna sulla cinquantina che richiedeva l’ausilio della Polizia di Stato perché temeva che in zona si trovasse il suo ex compagno, un italiano di circa 60 anni, dal quale poco prima aveva ricevuto minacce telefoniche. Agli agenti giunti sul posto, la donna indicava loro l’ex fidanzato, che era effettivamente in zona. La Polizia ha quindi provveduto ad identificare l’uomo, a denunciarlo per il reato di minaccia e ad allontanarlo. La Polizia di Stato sottolinea il comportamento corretto della signora che ha richiesto l’aiuto degli operatori tramite 113, perché risulta essere in linea con i consigli utili che dovrebbero essere seguiti.