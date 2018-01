Venerdì sera presentazione del nuovo portale dei giovani Jerry Can e concerto al Teatro Bismantova

» Appennino Reggiano

Avviato nel 2016, il progetto Jerry Can è stato portato avanti da un gruppo di giovani di Castelnovo (che resta aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato) in collaborazione con gli Assessorati ai Giovani dei comuni dell’Unione Appennino, e ora presenterà alcune delle attività svolte e in corso in una serata ricca di sorprese, spettacolo e musica, tra cui alcuni musicisti calati dal tetto del teatro Bismantova. L’iniziativa, intitolata Refill, è in programma venerdì, 19 gennaio, dalle 20.30 nel Foyer Melchiorre Pietranera del Teatro Bismantova.

“Jerry Can – La Tanica delle Idee”, è il nome di questo gruppo creativo e giovane, che deriva dalla traduzione letterale del termine inglese che viene abitualmente utilizzato per indicare una tanica per la benzina. Un gruppo che si propone come “motore creativo della montagna”. Dal riferimento alla “tanica” nasce anche il titolo della serata, “Refill”, ovvero “tornare a riempire”: in pratica un momento che sia insieme di presentazione e rilancio, di invito ad aggregarsi ed entrare a far parte del gruppo, e quindi ad allargare la “rete” tra giovani dell’Appennino che abbiano voglia di esprimersi e condividere le loro passioni.

“La serata di venerdì – spiegano i ragazzi di Jerry Can – sarà una nuova presentazione del gruppo e in particolare dell’inedito portale www.jerrycan.it. Parleremo delle idee, i progetti del gruppo, le modalità di lavoro e gli obiettivi del nuovo anno. Il nucleo che ha portato avanti le attività è aperto ad ogni possibile nuova collaborazione, anzi ci farebbe molto piacere poter avere ulteriori contributi da parte di altre associazioni e singoli, per alimentare il circuito di idee e proposte. Il nuovo portale ad esempio ospita interventi su una gamma molto ampia di temi e interessi: dalle tematiche tecnologiche – informatiche a quelle artistiche e culturali, articoli letterari, informazioni sulla formazione professionale, uno spazio “Nerd” dedicato a videogiochi, cosplay, letteratura di genere, musica, e ancora informazioni di attualità e generali legate al territorio. C’è davvero spazio per ospitare le inclinazioni di tutti”.

E la musica sarà anche presente nel corso della serata di venerdì, con una formula davvero spettacolare: il concerto acustico dei Tracks Five, che saranno calati dal tetto del Teatro e suoneranno a mezz’aria davanti alla facciata del Bismantova. Una serata da non perdere.

Il gruppo Jerry Can è supportato dalle amministrazioni dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino reggiano con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Emilia Romagna, all’interno del progetto “C’è posto per te” (L.R. 14/2008). Obiettivo comune è sostenere la creatività e le competenze dei giovani, avere occasioni di incontro e dialogo su i temi che riguardano il territorio, il lavoro, la cultura, la comunità. Il progetto è gestito dal Comune di Castelnovo Monti e dall’Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII.

Per informazioni e iscrizioni: jerrycan.gruppo@gmail.com, pagina facebook Jerry Can.