Controlli durante i saldi e al mercato di Reggio Emilia: sequestrati dalla Municipale oltre settanta accessori contraffatti

Oltre settanta accessori contraffatti sequestrati e quattro sanzioni sono il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia municipale di Reggio Emilia nei primi dieci giorni di saldi del 2018 in venti esercizi commerciali e durante il mercato cittadino.Da metà dicembre fino allo scorso martedì 16 gennaio, gli agenti hanno tenuto sotto osservazione il quadrilatero delle piazze dedicate al mercato sequestrando in tutto 73 accessori con firme contraffatte. L’ultimo controllo è stato effettuato martedì poco dopo le 13 in via San Carlo quando due persone, nascoste fra le bancarelle in regola, sono state sorprese intente a vendere borsette con marchi che riproducevano falsamente griffes internazionali. Alla vista degli agenti, i due uomini si sono dati alla fuga abbandonando la merce.Durante le prime due settimane di saldi, iniziati per l’Emilia Romagna lo scorso cinque gennaio, gli operatori di via Brigata Reggio hanno controllato venti esercizi commerciali: tra questi, dieci sono risultati completamente regolari, mentre per i gestori degli altri sei esercizi è scattata la diffida per alcune piccole irregolarità. Quattro sono infine i negozi sanzionati per aver effettuato svendite in modo irregolare.