Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore in merito alla vicenda della praticante Asmae Belfakir

“Desidero esprimere la mia personale solidarietà alla dott.ssa Asmae Belfakir – laureata in Giurisprudenza presso il nostro Dipartimento con il massimo dei voti e praticante Avvocato presso l’Ufficio legale del nostro Ateneo – per quanto accaduto ieri durante una udienza del TAR dell’Emilia Romagna. La richiesta formulata dal Presidente del collegio di rimuovere il velo o allontanarsi dall’aula – in applicazione di un presunto divieto di assistere ad un’udienza col capo coperto probabilmente inesistente nell’ambito della giurisdizione amministrativa – risulta comunque gravemente discriminatoria e contrastante con i principi costituzionali, ai quali dobbiamo costantemente ispirarci nell’esercizio delle nostre funzioni istituzionali”. Così Luigi Foffani, Ordinario di Diritto penale -Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore