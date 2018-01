La CIA di zona di Correggio conferma presidente Marco Cigarini e premia i “fondatori”

» Reggio Emilia

Concluso da pochi giorni il percorso congressuale nel territorio provinciale di CIA – Agricoltori Italiani (manca solo l’Assemblea provinciale che si terrà sabato 20 gennaio), le diverse assemblee hanno provveduto ad eleggere gli organismi direttivi locali ed i rappresentanti in Assemblea provinciale di sabato. Per quanto riguarda la Zona della Bassa est che fa capo a Correggio è stato confermato presidente Marco Cigarini, titolare di un’azienda mista viticola e frutticola con anche allevamento di bovini da latte a Canolo di Correggio.

Essendo poi ricorso a fine 2017 anche il 40esimo anniversario della fondazione dell’Associazione, l’occasione dell’Assemblea correggese – svoltasi da pochi giorni – è stata anche utile per un pubblico riconoscimento ad alcuni dei soci fondatori, ovvero che erano già iscritti 40 anni fa. Per la Bassa est il riconoscimento consistente in una pergamena è stato consegnato a Albarelli Walter di Correggio, Bartoli Bertino di Rio Saliceto, Caffagni Ideo di Correggio, Grasselli Alice di Bagnolo in Piano, Messori Cesarino di San Martino in Rio, Nicolini Ennio di Campagnola, Panisi Enos di Correggio, Strozzi Claudio di Rubiera.