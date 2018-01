Reggio Emilia: percossa dall’ex fidanzato, chiede aiuto alla Polizia

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri sera poco dopo le 21.30, la Polizia è intervenuta in via F.lli Cervi su richiesta di una donna reggiana di 45 anni, la quale riferiva di essere stata percossa dal suo ex fidanzato, un veneto di 34 anni. La donna ha raccontato agli agenti che tra i due c’era stata una pregressa storia sentimentale, poi bruscamente interrotta. Da quel momento l’uomo l’avrebbe tempestata di messaggi, chiamate e le avrebbe proposto continui incontri. La donna ha poi spiegato come la scorsa sera fosse stata indotta, per sfinimento, ad accettare l’invito. Dopo aver mangiato insieme, l’uomo, giunto in scooter all’appuntamento, l’ha riaccompagnata all’auto. Dopo una breve discussione, non avendo ottenuto la riappacificazione sperata, l’uomo l’avrebbe percossa e, in stato d’ira, con pugni e calci le avrebbe danneggiato lievemente il veicolo prima di allontanarsi sul ciclomotore.

La donna è stata informata dagli agenti della possibilità di avvalersi sia della procedura amministrativa dell’ammonimento, sia della proposizione di formale querela ai fini dell’avvio dell’azione penale per la fattispecie di cui all’art.612bis atti persecutori.