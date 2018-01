Reggio Emilia: svegliato dai rumori, sorprende i ladri in casa

» Cronaca - Reggio Emilia

E’ successo questa notte verso le 4.00, in via Romani, dove un cittadino italiano sui 60 anni, ha chiesto l’intervento della Polizia dopo che, svegliato dai rumori, aveva sorpreso i ladri nel suo appartamento. I malviventi erano poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto l’uomo mostrava agli agenti intervenuti come pochi minuti prima ignoti avevano forzato, smontandola, la serratura della porta d’ingresso. Una volta all’interno dell’appartamento, avevano asportato il portafoglio che si trovava appoggiato sul mobile dell’ingresso. Oltre al portafoglio contenente contanti e documenti, non risultava asportato niente altro.