Domenica mattina in Cineteca con “Cuori puri” di Roberto De Paolis

Nuovo appuntamento la domenica mattina in Cineteca. Domenica 21 gennaio, alle ore 10.30, al Cinema Lumière (Piazzetta Pasolini), la rassegna Domenica matinée. I(n)soliti ignoti presenta il film d’esordio di Roberto De Paolis ‘Cuori puri’.

Due giovani agli antipodi s’incontrano nella periferia romana. Stefano (Simone Liberati) cerca di stare a galla in una realtà di disagio sociale e familiare. Si divide tra il lavoro come guardiano e piccola delinquenza. Agnese (Selene Caramazza) vive con la madre, con cui frequenta attivamente la comunità evangelica. È profondamente religiosa e sta per fare voto di castità, ma attraversa una fase d’incertezza.

L’opera prima di Roberto De Paolis descrive i margini della società con un realismo autentico e vitale capace di raccontare, anche con pochi tocchi, luoghi e relazioni, sfumature e complessità. E personaggi. La macchina da presa, mobile e irrequieta, sta loro addosso, li affianca, li segue nei loro andirivieni, facendo di primo piano e semi-soggettiva la cifra visiva di un film duro e puro.

La proiezione sarà introdotta dal critico Roy Menarini.

La Cineteca di Bologna torna a sostegno del nuovo cinema italiano indipendente con 7 domeniche mattine per scoprire e riscoprire la nuova onda del cinema italiano: 7 appuntamenti per vedere film poco distribuiti, conoscerli e discuterne assieme.

Un percorso che ci accompagnerà fino alla 24ª edizione Visioni Italiane, il festival promosso dalla Cineteca di Bologna e dedicato agli esordi degli autori italiani, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo.

Proprio in occasione di Visioni Italiane verrà infatti decretato il vincitore tra i 7 film: un premio assegnato da una giuria selezionata tra gli Amici della Cineteca e presieduta da Edoardo Gabbriellini, giovane attore e regista, autore tra le altre cose di Padroni di casa, con Valerio Mastandrea, Elio Germano, Gianni Morandi e Valeria Bruni Tedeschi.

7 lungometraggi (ai quali saranno abbinati 7 cortometraggi premiati alla scorsa edizione di Visioni Italiane) tutte le domeniche mattine, alle 10.30, al Cinema Lumière, accompagnati da una dolcezza speciale: quella delle specialità del Forno Brisa e del loro caffè (colazione + film: € 6, intero; € 5, ridotto).

“Un’idea che ci piace molto – dice il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli – convinti che una tradizione antica possa diventare un’abitudine nuova: film da avvicinare con la distensione e lo spirito disposto alla scoperta che si riserva a una passeggiata festiva”.

Domenica 21 appuntamento con CUORI PURI (Italia/2017) di Roberto De Paolis (114’) Introduce Roy Menarini Prima della proiezione, specialty coffee e pasticceria del Forno Brisa per tutti gli spettatori.