Epilepsy Seminar Series. L’ISNB e l’Associazione Epilessia dell’Emilia-Romagna insieme per raccontare l’epilessia

Spiegare l’epilessia, parlare di gravidanza, confrontarsi sulle difficoltà dei più piccoli a scuola, non solo con i pazienti e le loro famiglie, ma anche con medici e pediatri di famiglia. E’ l’idea al centro di Epilepsy Seminar Series, un ciclo di seminari organizzati dall’ISNB e dall’AEER, l’Associazione Epilessia Emilia-Romagna, in programma da domani, 20 gennaio.

Per 5 sabati, uno al mese, i professionisti dell’ISNB affronteranno vari aspetti della patologia, stando attenti a fornire informazioni utili anche ai pediatri e ai medici di famiglia, che per primi devono individuare i campanelli d’allarme (momenti di assenza, movimento anomali, cadute improvvise) e indirizzare le famiglie verso il percorso diagnostico più appropriato, chiedendo la visita di un epilettologo.

Domani 20 gennaio, alle 8.30, il primo appuntamento dal titolo “Conoscere e capire l’epilessia”, nell’aula B dell’ISNB, presso l’Ospedale Bellaria, in via Altura 3.

Prossimi appuntamenti

24 febbraio, Epilessia e desiderio genitoriale

17 marzo, La gestione dell’epilessia: dalla diagnosi alla presa in carico

14 aprile, Le terapie nelle epilessie

12 maggio, Le problematiche cognitivo, comportamentali e scolastiche in età evolutiva

Nel corso degli ultimi 40 anni, Bologna ha sviluppato una scuola di epilettologia di fama internazionale, alla quale hanno contribuito diversi neurologi e neuropsichiatri infantili bolognesi. A partire da queste conoscenze e professionalità, nel corso degli ultimi anni è stato messo a punto un modello assistenziale avanzato basato sui servizi offerti dall’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

Le persone che soffrono di crisi epilettiche, che si stima essere oltre 22 mila solo in Emilia-Romagna, possono rivolgersi, qualora si presenti una crisi, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, dove viene assicurata una pronta consulenza neurologica o neuropsichiatrica infantile e avviata l’attività diagnostico-terapeutica. Superata la fase di urgenza i pazienti, sia adulti che bambini, sono avviati alla valutazione specialistica epilettologica presso i centri integrati dell’epilessia dell’ISNB. I centri garantiscono gli esami diagnostici più avanzati e le terapie farmacologiche più innovative.

Presso l’ISNB è presente, inoltre, il centro di riferimento regionale per la chirurgia dell’epilessia. Un team multidisciplinare composto da neurologi, neuropsichiatri infantili, epilettologi, neurofisiologi, neuroradiologi, neuropsicologi e neurochirurghi, grazie ad un sistema di videoregistrazione associato all’elettroencefalogramma, valuta le crisi epilettiche dei pazienti ricoverati e individua i pazienti che possono beneficiare di un intervento chirurgico.