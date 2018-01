Modena Park: un distintivo alle Municipali in servizio

» Modena

Sabato 20 gennaio si celebra la festa di San Sebastiano, santo patrono della Polizia municipale. Le autorità civili e militari della città parteciperanno alla Santa Messa che sarà officiata nella Chiesa parrocchiale Gesù Redentore di via Leonardo Da Vinci 220 alle ore 10 dal parroco don Fabian Martin Jorg. Alla celebrazione sono stati, inoltre, invitati parlamentari, assessori e consiglieri regionali modenesi, oltre ai Comandanti provinciali dei Corpi di Polizia municipale.

In occasione della Festa di San Sebastiano, gli Uffici del Comando di via Galilei rimarranno chiusi dalle 9.20 alle 11.45 e quelli del centro storico in viale Molza dalle 8.45 alle 11.45; sarà invece regolarmente aperto al pubblico il Contact center del Comando.

Al termine della celebrazione, la cerimonia si sposterà al Comando della Polizia municipale di Modena, in via Galileo Galilei 165, per un’attestazione di riconoscenza dell’Amministrazione comunale agli operatori di Polizia municipale intervenuti nello svolgimento dei servizi in occasione del concerto di Vasco Rossi dell’1 luglio 2017.

Il concerto, che ha richiamato a Modena 220 mila spettatori, ha richiesto servizi per fronteggiare le straordinarie esigenze di viabilità, circolazione stradale e di contrasto all’abusivismo commerciale, garantendo al tempo stesso le attività di pronto intervento e di presidio per la sicurezza della cittadinanza e del gran numero di persone giunte in città per l’occasione. Tali servizi sono stati svolti anche con la partecipazione degli operatori di Corpi e Servizi di Polizia locale giunti da altre città, in base agli accordi stipulati preventivamente.

In occasione della festa di San Sebastiano, il comandante della Polizia municipale Franco Chiari consegnerà agli operatori del Corpo di Modena e ai rappresentanti degli oltre venti Comandi che “si sono adoperati nella gestione delle attività richieste in perfetta sinergia con gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Modena”, un fregio distintivo da apporre sull’uniforme con la dicitura “Polizia Municipale di Modena” e il logo “MODENAPARK 01 07 17”.

(l’immagine si riferisce ai festeggiamenti dello scorso anno)