Sabato a Cavriago un incontro e un laboratorio con la giornalista ambientale Eleonora de Sabata

Un laboratorio per i bambini e un incontro sui temi ambientali. Sabato 20 gennaio sono in programma due iniziative: alle 15 si terrà “Un oceano di rifiuti”, laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Un laboratorio con Eleonora de Sabata, giornalista ambientale, per imparare a raccogliere e riutilizzare i rifiuti di plastica, per salvaguardare il mare e le specie che in esso vivono (ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria). L’evento è in collaborazione con Clean Sea Life e Uisp di Reggio. Alle 17.30 la stessa giornalista Eleonora de Sabata, ideatrice del progetto Clean Sea Life, parlerà de “Il mare di plastica”, incontro volto a far conoscere la situazione attuale del mare, degli oceani e di tutte le specie che in essi vivono, sempre più minacciate dai rifiuti marini. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.

Si ricorda che Eleonora de Sabata è giornalista e fotografa specializzata in argomenti marini e unisce al giornalismo l’attività di ricerca e di educazione ambientale. Ha fondato un’associazione di conservazione e ricerca per lo studio di squali mediterranei, specie a rischio estinzione e la lotta ai rifiuti marini (MedSharks). Ha ideato e coordina il progetto europeo Clean Sea Life. Ha collaborato con il Financial Times, National Geographic, il Venerdì di Repubblica, Gulliver, Panorama Travel e tanti altri giornali.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Multiplo Centro Cultura, via della Repubblica 23, tel. 0522-373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, www.comune.cavriago.re.it/multiplo