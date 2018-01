Unimore si prepara a candidarsi per i finanziamenti previsti dal bando PRIN

» Modena - Reggio Emilia - Scuola

Unimore chiama a raccolta i suoi ricercatori e li guida alle novità del bando PRIN 2017, recentemente pubblicato dal MIUR, che rappresenta uno dei principali canali di finanziamento pubblico alla ricerca di base nel nostro Paese.

Per sostenere l’attività scientifica e accompagnare i propri ricercatori all’interno delle caratteristiche del PRIN 2017, l’Ateneo organizza un incontro di presentazione del bando per lunedì 22 gennaio a partire dalle ore 15.00 presso l’Aula Magna del Complesso Universitario San Geminiano (v. San Geminiano, 3) a Modena.

L’incontro, aperto da un intervento introduttivo del Magnifico Rettore prof. Angelo O. Andrisano, si reggerà su una presentazione affidata alla dott.ssa Barbara Rebecchi, coordinatrice della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione dell’Ateneo, che presenterà le linee principali del documento.

Ammonta complessivamente a 391 milioni di euro (a cui vanno aggiunti 4,5 per la valutazione e il monitoraggio) la cifra stanziata dal MIUR per sostenere Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (da cui l’acronimo PRIN) in tutte le discipline, suddivise per i macro settori delle scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche e scienze sociali e umanistiche.

Il PRIN 2017 finanzierà tre specifiche linee di intervento: linea principale, con uno stanziamento di 305 milioni di euro; la linea giovani, destinata a ricercatori under 40, con una dotazione di 22 milioni di euro; la linea sud, per ricercatori operanti esclusivamente in aree del sud del Paese, con una dotazione di 64 milioni di euro.

“I bandi destinati al finanziamento dei progetti di ricerca – ha spiegato prof. Sergio Valeri, delegato alla Ricerca di Unimore – presentano sempre notevoli complessità per quanto riguarda la compilazione dei documenti richiesti. E’ per questa ragione che abbiamo pensato ad una giornata di illustrazione dei criteri del bando, per offrire un primo supporto ai nostri ricercatori e seguirli, attraverso il lavoro della Direzione Ricerca, nell’iter di presentazione delle domande di finanziamento.”

La scadenza per la presentazione dei progetti di ricerca è fissata al 29 marzo 2018.