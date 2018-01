» Cronaca - Modena

Alle 1.30 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti insieme a 118 e Carabinieri per il soccorso ad una uomo uscito di strada con la propria auto. Il mezzo si è schiantato contro un albero a lato della carreggiata, in Via San Eusebio località San Eusebio di Castelvetro. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno posto in sicurezza l’auto, una Citroen C3, e collaborato con i sanitari del 118 per estrarre dall’abitacolo il conducente privo di conoscenza.