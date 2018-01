Espulso dalla Polizia marocchino di 40 anni a rischio proselitismo e radicalizzazione islamista

» Cronaca - Modena

È stato eseguito da personale della Questura di Modena, nel pomeriggio di ieri, il rimpatrio con volo dall’aeroporto di Bologna, di un cittadino marocchino di 40 anni, detenuto presso la locale Casa Circondariale di Modena.

L’uomo, con numerosi precedenti per rapina, furto, porto abusivo di armi, invasione di terreni ed edifici e inosservanza delle norme sugli stranieri, tutti reati commessi in Lombardia, è stato riconosciuto a rischio proselitismo e radicalizzazione violenta di matrice confessionale islamista. In particolare, dopo aver appreso dai media dell’attacco terroristico di Stoccolma nell’aprile 2017, aveva inneggiato alla strage.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Modena.