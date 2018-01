Incendio di un’auto in via Rocca

» Cronaca - In evidenza - Sassuolo

Un principio di incendio sviluppatosi da una delle auto in sosta in via Rocca, ha destato nel tardo pomeriggio qualche apprensione tra i tanti sassolesi a passeggio in piena ‘happy hour’. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio. Sul posto, per accertare le dinamiche dell’accaduto – la zona è centralissima, a pochi metri da Palazzo Ducale – una pattuglia della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza la zona mentre i pompieri intervenivano sulla vettura, un’Alfa Romeo 147 parcheggiata lungo via Rocca. Danni al vano motore. Per ora escluso il dolo.