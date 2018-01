Operazione antidroga della polizia di Reggio e Parma

» Cronaca - Parma - Reggio Emilia

A seguito della recente operazione di polizia condotta dalla squadra Mobile reggiana e che ha portato al sequestro di 13 Kg di sostanza stupefacente – del tipo Marijuana- , sviluppi investigativi hanno consentito agli investigatori reggiani in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Parma di inferire un ulteriore grosso colpo al mercato della droga con il sequestro di kg. 1.066,3 di marijuana e l’arresto del suo corriere.

I fatti avvengono lo scorso 18 gennaio sulla scia della segnalata presenza di pusher di origine africana gravitanti in zona stazione ferroviaria a Parma e grazie agli spunti investigativi forniti dalla Squadra Mobile reggiana ai colleghi parmensi è stato possibile nei pressi della fermata dei Bus di linea in partenza dalla stazione Ferroviaria d’oltre Enza individuare una cittadina Nigeriana O.J. di 35 anni in possesso della sostanza sopra indicata custodita all’interno di una borsa di tela che la stessa deteneva e trasportava.

La donna è stata immediatamente posta a disposizione dell’A.G. del capoluogo verdiano per i seguiti di rito.