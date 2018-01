Per 4 anni “succhia” elettricità dalla rete pubblica: denunciato dai Carabinieri a Toano

» Appennino Reggiano - Cronaca

Il fatto che la competente società di energia elettrica nel lontano 2014 aveva dapprima sospeso e poi cessato definitivamente la fornitura di energia elettrica nella sua abitazione non gli ha impedito di continuare a usufruire del servizio. Grazie ad un allaccio elettrico volante con la rete pubblica è riuscito a ripristinare l’energia elettrica a casa ovviamente a carico dell’ignara società erogatrice del servizio.

A scoprirlo i carabinieri della Stazione di Toano che con l’accusa di furto aggravato e continuato di energia elettrica hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 41enne disoccupato reggiano. Ad accorgersi dell’illecita condotta dell’odierno indagato sono stati i carabinieri di Toano recatisi nell’abitazione dell’uomo nell’ambito di autonoma attività legata al controllo di armi. Nel corso dell’attività ispettiva all’interno della struttura abitativa i carabinieri notavano la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica ottenuto bypassando il contatore in modo da alimentare fraudolentemente di energia elettrica l’abitazione. In particolare il contatore elettronico di proprietà dell’ente erogatrice dell’energia era completamente staccato dalla sua sede d’origine, penzolante e danneggiato in più parti tanto da renderlo inefficiente.

L’assenza di qualsivoglia contratto di fornitura di energia elettrica pur in presenza della luce e del regolare funzionamento degli elettrodomestici (due stufe elettriche, un televisore, un frigorifero e un congelatore) induceva i carabinieri a richiedere l’intervento dei tecnici della società erogatrice dell’energia elettrica che constatavano l’allaccio diretto alla rete pubblica attraverso il collegamento di due cavi che bypassando il contatore permetteva l’assorbimento di energia e potenza senza che fossero in alcun modo misurati i consumi. Un illecita attività che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Toano, andava avanti dal maggio del 2014 allorquando la società erogatrice dell’energia aveva interrotto la fornitura elettrica per morosità.

Alla luce di quanto accertato mentre i tecnici ripristinavano lo stato dei luoghi i carabinieri procedevano a denunciare il 41enne con l’accusa di furto aggravato e continuato di energia elettrica.