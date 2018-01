Stranieri irregolari, numerosi controlli ieri sul territorio reggiano

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri pomeriggio al Parco del Popolo nel corso di programmati, capillari servizi di controllo del territorio volti al contrasto del degrado urbano delle aree di aggregazione cittadine venivano identificato due cittadini georgiani G.G., nato in Georgia il 31.05.1989, il quale risultava irregolare sul Territorio Nazionale, e G. L. nato in Georgia il 01.08.1980, già in passato denunciato per reati connessi all’ingresso illegale su territorio Nazionale. Entrambi venivano accompagnati negli uffici della Questura e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, dopo le verifiche del caso notificava ad entrambi un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Alle 15.10 la Polizia di Stato nel corso dei servizi appositamente attuati per la verifica del rispetto delle prescrizioni a carico delle persone sottoposto a regimi alternativi alla detenzione veniva denunciato per evasione Z.H., nato in Tunisia il 07/07/1989, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I controlli al domicilio del detenuto venivano ripetuti più volte nell’arco della giornata sottolineandone in tutte le circostanze l’illecita assenza.

Alle 16.00 la Polizia di Stato in via Kennedy, nel corso di servizi di identificazione e controllo autovetture , procedeva al controllo di una Mercedes Classe A identificandone il conducente A. R. nato in Marocco il 09/10/1974, il quale risultava privo della patente di guida ed irregolare sul T.N. Accompagnato in questi Uffici per l’identificazione veniva sanzionato per la violazione amministrativa norme CdS e denunciato all’AG per il reato p. e p. dall’art. 10 bis del T.U.I. Veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Il fermato veniva messo a disposizione del locale Uff. Immigrazione che emetteva provvedimento di espulsione a suo carico.