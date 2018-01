Tratta ferroviaria Reggio – Guastalla, passaggi a livello in tilt presidiati dai carabinieri

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

Lavoro “straordinario “per le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia e della stazione di Corso Cairoli impegnate questa notte nell’attività di controllo del territorio nel capoluogo reggiano. Su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla sala operativa Fer del capoluogo bolognese che aveva rilevato anomalie su alcuni passaggi a livello della tratta ferroviaria Reggio – Guastalla, intervenivano in tre passaggi a livello assicurando in tutta sicurezza il transito del convoglio ferroviario.

Nello specifico sino al transito del treno sono stati presidiati i passaggi a livello di Via Don Pietro Leuratti e di Via Borghetto. I militari inoltre raggiungevano a piedi anche il passaggio a livello posto in aperta campagna tra via Spagni e via Borghetto attraversato da una stradina secondaria posta in aperta campagna. In tutti e tre i casi il convoglio ferroviario transitava regolarmente senza particolari problematica per la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria assicurando anche la regolarità dell’orario del treno. Successivamente l’anomalia registrata nei tre passaggi a livello veniva risolta da personale FER.