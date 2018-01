A Reggio Emilia la Polizia interviene con i controlli straordinari nei luoghi segnalati dai cittadini

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri pomeriggio, Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia,ha eseguito controlli straordinari mirati in Piazza Martiri del 7 Luglio, Isolato San Rocco e Parco del Popolo. I controlli sono stati eseguiti avvalendosi anche del fondamentale contributo dell’unità cinofila Victor diretta dall’Ispettore Bernardi della Polizia municipale che sta fornendo contributi preziosi alla Polizia di Stato in questi ultimi giorni. I controlli hanno permesso di mettere al setaccio i luoghi più volte segnalati dai cittadini come zone dedite allo spaccio ed ai furti. 106 le persone identificate (deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino straniero, Z.A. classe 1985, per violazione ad un Ordine del Questore); 25 i veicoli controllati; 5 gli esercizi pubblici.