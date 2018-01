» Cronaca

Ritorno alla vittoria per il Bologna che si sbarazza 3-0 del Benevento. Sono Destro e De Maio a spingere in rete i cross di Verdi, appena eletto re del Dall’Ara. Alla festa partecipa anche il figliol prodigo Dzemaili, in gol nel finale, al rientro dopo la parentesi nel Montreal Impact.