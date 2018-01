» Cronaca - Sassuolo

Principio d’incendio nel pomeriggio di oggi in un appartamento di via Verga a Sassuolo. Danni limitati grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco, ma una donna residente nella stessa palazzina, in altro appartamento non coinvolto, è stata colta da malore. Subito assistita da Vigili del Fuoco è stata poi affidata al 118. Le cause del principio d’incendio, probabilmente, sono accidentali.