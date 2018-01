Ubriachi alla guida, serrati controlli della Polizia Stradale di Reggio Emilia: 4 patenti ritirate

» Cronaca - Reggio Emilia

Nella notte appena trascorsa, nel corso del servizio speciale finalizzato alla “repressione stragi sabato sera”, la Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia ha effettuato controlli ai conducenti di veicoli finalizzati all’accertamento del tasso alcol emico e all’alterazione psicofisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope.

l controlli, effettuati sulla Via Emilia tra Rubiera e Reggio Emilia, sono stati effettuati con quattro pattuglie, due del distaccamento dì Guastalla una di Castelnovo Monti e una di Reggio Emilia e hanno interessato 91 conducenti, 61 di sesso maschile e 32 di sesso femminile, ed altrettante vetture.

Tre di questi, un uomo e due donne di età compresa tra 28 e 41 anni, sono risultati positivi all’etilometro; un uomo e una donna, con un tasso alcolemico ricadente nella seconda fascia compresa tra 0,8 e 1,5 g/1 , sono stai denunciati per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno, mentre un’ulteriore donna di 41 anni residente in provincia di Parma è stata sanzionata amministrativamente in quanto rinvenuta con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/1, violazione quest’ultima punita con la sanzione amministrativa da euro 531,00 a euro 2.125,00 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Complessivamente sono state ritirate 4 patenti di guida.

Nel corso dei controlli in via Papa Giovanni in Reggio Emilia un veicolo, di cui sì è riusciti a prendere il numero di targa, si dava alla fuga nonostante l’alt intimato dal personale in servizio. Tramite la sala operativa si risaliva ai dati anagrafìci del proprietario: sono in corso accertamenti per identificare l ‘effettivo conducente.

Il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, finalizzato a prevenire gravi incidenti stradali, rimane una delle priorità operative perseguite dalla Polizia Stradale, pertanto, i relativi servizi finalizzati alla repressione di tali fenomeni, proseguiranno anche nel corso del mese di febbraio.