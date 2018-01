A San Giovanni in Persiceto automobilista denunciato per ricettazione dai Carabinieri

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno avviato le indagini per risalire all’identità di una o più vittime di un furto di confezioni di caffè, rinvenute durante un posto di controllo alla circolazione stradale nel porta bagagli di una Fiat Stilo, condotta da un ventottenne rumeno, residente a Bologna. Al momento del controllo, il giovane, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, non ha fornito alcuna giustificazione per spiegare l’ingente quantitativo di caffè che stava trasportando unitamente ad alcune bottiglie di vino e confezioni di sciampo. La refurtiva è stata sequestrata e l’automobilista è stato denunciato per ricettazione.