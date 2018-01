Due misure di custodia cautelare in carcere eseguite dalla Polizia di Stato di Modena

» Cronaca - Modena

Nella tarda mattinata di sabato scorso, 20 gennaio, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano, destinatario di una misura restrittiva emessa dalla Autorità Giudiziaria di Modena il 15 gennaio 2018. Il malvivente di anni 45 annovera precedenti per delitti contro il patrimonio, in particolare per rapina, ricettazione, furto aggravato e numerose violazioni amministrative per guida in stato di alterazione psicofisica.

Era stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, misura che però si è rivelata insufficiente ed inadeguata in quanto ripetutamente inottemperante, per cui il Magistrato di Sorveglianza ha emesso l’Ordine di sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione. L’uomo è stato rintracciato presso una struttura cittadina di prima accoglienza per soggetti con dipendenze psicologiche e successivamente associato alla Casa Circondariale Sant’Anna.

Un altro italiano, classe ’69, è stato tratto in arresto da personale della Squadra Mobile in esecuzione di un decreto di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare, emesso il 16 gennaio scorso.