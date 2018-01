La Direzione aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria in merito alla assoluzione della prof.sa Modena

» Cronaca - Modena - Sanità

Da pochi giorni si è concluso in Cassazione l’iter processuale penale nei confronti della prof.ssa Maria Grazia Modena con una assoluzione piena, dopo due condanne nei primi gradi di giudizio. Nel sottolineare che sono pienamente comprensibili lo stato d’animo e le aspettative della prof.ssa Modena dopo 5 anni di processi, dato atto che l’ex Direttrice della Struttura di Cardiologia è stata scagionata dalle gravi accuse, la Direzione aziendale del Policlinico si appresta a valutare la posizione della stessa Dirigente in conseguenza della sentenza di assoluzione.

Naturalmente la valutazione sarà concertata con gli Organi dell’Ateneo, tenendo conto che in questi 5 anni la Cardiologia del Policlinico si è necessariamente ristrutturata e riorganizzata.

Peraltro, si conferma che il Servizio di Cardiologia ha sempre continuato a seguire con attenzione e professionalità tutti i pazienti, confermando negli ultimi anni, in particolare sotto la Direzione del prof. Giuseppe Boriani, di costituire una “eccellenza” per la sanità modenese e non solo. Nei prossimi giorni la Direzione aziendale incontrerà la prof.ssa Modena.