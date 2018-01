Studenti alla ricerca di droga in via Zamboni a Bologna: un arresto e una segnalazione

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un diciottenne gambiano, senza fissa dimora e disoccupato, per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri mattina in via Zamboni, quando una pattuglia di Carabinieri ha sorpreso il giovane gambiano mentre stava vendendo della marijuana a un coetaneo. Il pusher, incensurato, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto in mattinata. L’acquirente, studente modenese, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Il servizio è terminato col sequestro di una decina di grammi circa di droga e un’ottantina di euro in contanti.