A Cavriago nasce il gruppo di lettura

Secondo i dati pubblicato dall’Istat relativi al 2016 sei italiani su dieci non leggono e siamo tornati ai livelli del 2001. Nonostante questo calo, fortunatamente ci sono diverse esperienze positive che vanno nella direzione opposta. A Cavriago, ad esempio, riconosciuta dal Mibact come “Città che legge” – proprio per l’impegno a favore della promozione della lettura per tutte le età – nasce anche il “Gruppo di Lettura” del Multiplo.

La formula è semplice: una volta al mese, al centro cultura di via Repubblica, alle 20.30, con ingresso libero, un libro protagonista viene commentato da un gruppo di appassionati della pagina scritta o di semplici curiosi. Ogni volta viene poi annunciata la lettura del libro successivo. L’iniziativa si propone di stimolare partecipazione e creatività tra i membri del gruppo e di incrementare proprio quel valore aggiunto che il gruppo, in quanto tale, può rappresentare.

Il primo incontro del nuovo gruppo di lettura è giovedì 25 gennaio, alle 20.30: un incontro per conoscersi e rompere il ghiaccio. In questo primo incontro ognuno potrà portare con sé il proprio “libro della vita” e raccontarlo per condividere la propria passione. I partecipanti daranno anche un nome al gruppo. Il gruppo sarà sempre aperto a nuovi curiosi, non si prevede iscrizione e si può partecipare anche solo per ascoltare. La proposta nasce dalla richiesta di alcuni cittadini, appassionati lettori, insegnanti in pensione.

Sono già stati fissati i prossimi incontri in calendario, sempre alla stessa ora e sempre al Multiplo: giovedì 1 marzo, 5 aprile, 3 maggio.

Per maggiori informazioni: Multiplo Centro Cultura, via della Repubblica 23, tel. 0522/373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, www.comune.cavriago.re.it/multiplo