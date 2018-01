Destinazione turistica Bologna metropolitana, Bologna Welcome vince il bando per promozione e promo-commercializzazione

» Bologna

Si è chiusa oggi, in seduta pubblica presso gli uffici della Citta metropolitana, la fase di valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate dalle aziende interessate ad acquisire il complesso dei servizi inerenti la Destinazione turistica Bologna metropolitana. Si tratta della procedura aperta, definita in stretta collaborazione con il Comune di Bologna, tramite la quale sono state messe a bando, a livello nazionale ed europeo, le attività dedicate alla promozione e promo-commercializzazione turistica, ai servizi logistici e tecnici, alla informazione ed accoglienza turistica ed alla assegnazione in uso di quattro tra gli immobili più significativi per l’immagine di Bologna: Palazzo Re Enzo, le due Torri, Palazzo dei Notai e Paladozza.

Si sono sfidate tra loro due importanti aziende del sistema economico locale: Vivara Viaggi S.r.l. e Bologna Welcome S.r.l.

Quest’ultima è risultata aggiudicataria dell’appalto e potrà acquisire l’esercizio operativo dei servizi solo ad avvenuta sottoscrizione del contratto, a conclusione della fase di verifica amministrativa secondo quanto previsto dalla vigente normativa.