Nella “cantina dormitorio” il laboratorio dello spaccio

L’8 gennaio scorso, a Novellara, era stato fermato in occasione di un posto di blocco stradale ed era stato trovato in possesso di una ventina di grammi di hascisc che aveva nascosto all’interno di un pacchetto di sigarette riposto nella tasca della giacca indossata. I sospetti dei carabinieri novellaresi, circa l’ipotesi che l’uomo fosse dedito all’illecita attività di compravendita di sostanze stupefacenti, si sono rivelati assolutamente fondati. L’altra mattina, localizzato l’immobile dove era ospitato, i carabinieri andavano a fargli visita cogliendolo nel sonno all’interno della cantina adibita, oltreché a dormitorio, anche a laboratorio dello spaccio.

Nel contesto delle indagini che hanno portato ad attenzionare il 30enne, l’altra mattina, i carabinieri di Novellara hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare. L’interessato è stato sorpreso a dormire nella cantina dove i militari hanno perquisito gli ambienti rinvenendo un panetto di hascisc del peso di circa 75 grammi, altri pezzi di hascisc (di cui parte nascosti in un pacchetto di sigarette) del peso di ulteriori 15 grammi ed alcune dosi di eroina. Oltre allo stupefacente i militari hanno trovato vario armamentario per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro unitamente a un centinaio di euro ritenuti provento dello spaccio (l’uomo è infatti un nullatenente) e due cellulari ritenuti i tramiti per i contatti con i clienti. L’esito della perquisizione ha portato all’arresto del 30enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.