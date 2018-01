Reggio Emilia, domani la presentazione del volume “CittadinaRe”

» Reggio Emilia - Sociale

Sono 650 gli studenti di trentuno classi delle scuole superiori della provincia e 60 tra insegnanti ed educatori coinvolti dal progetto “CittadinaRe. La complessa arte della convivenza”, promosso nello scorso anno scolastico dal Comune di Reggio Emilia, dalla Rete delle scuole superiori con capofila l’Istituito Blaise Pascal, dalla Fondazione Mondinsieme e dalla Provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un percorso di formazione destinato a insegnanti ed educatori, che ha avuto una ricaduta nelle aule scolastiche con il coinvolgimento diretto di ragazze e ragazzi, sui temi delle competenze chiave di cittadinanza, i cui esiti saranno presentati domani, mercoledì 24 gennaio alle ore 15, in un incontro destinato agli insegnati presso l’Istituto Pascal. All’iniziativa saranno presenti l’assessora a Educazione e Conoscenza del Comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni e la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi.

“Ventidue scuole superiori in rete, un progetto sperimentale che ha visto insegnanti ed educatori insieme in un percorso formativo dedicato ad implementare e valutare le competenze chiave di cittadinanza attiva degli studenti intesi come cittadini, con diritti e doveri già acquisti ed in continua evoluzione – spiegano l’assessore Raffaella Curioni e la vicepresidente Ilena Malavasi – Un approccio ed un metodo multidisciplinare che, partendo da una riflessione su chi sono gli adolescenti oggi, ha fornito ad insegnanti ed educatori nuovi strumenti progettuali e nuove modalità di lavoro per rendere la Scuola a Reggio Emilia un luogo di democrazia, crescita, partecipazione e opportunità”.

L’incontro di domani dedicato a “CittadinaRe. La complessa arte della convivenza” sarà introdotto dalla dirigente dell’istituto Pascal Sonia Ruozzi e dai saluti dell’assessora Curioni e della vicepresidente Malavasi; a seguire è prevista la presentazione dei materiali del percorso formativo, a cura della professoressa Rita Bertozzi dell’Università degli studi di Modena e Reggio e di Pasquale Pugliese di Officina Educativa. L’iniziativa continuerà poi con i workshop condotti dagli insegnanti già formati di restituzione ai colleghi delle attività sperimentate durante il percorso formativo, come prima fase per il rilancio del progetto nell’anno scolastico in corso.

Ai presenti sarà inoltre distribuita una copia del volume “CittadinaRe La complessa arte della convivenza. Materiali da un percorso formativo” a cura di Officina Educativa.