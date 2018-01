Scuola d’infanzia Farri, liste d’attesa azzerate. Domani l’open day

» Casalgrande - Scuola

Liste d’attesa azzerate e tariffe bloccate dall’anno scorso: sono questi due elementi che caratterizzano l’offerta della scuola d’infanzia Farri di Casalgrande. Domani, mercoledì 24, si terrà l’open day della scuola: alle ore 17sarà possibile visitare gli ambienti e incontrare personale della scuola d’infanzia presso la sede di via Pasolini 6.

L’amministrazione comunale ha da poco stabilito di non aumentare le tariffe per il prossimo anno di insegnamento, impegno messo nero su bianco nell’ultimo bilancio. E per quanto riguarda i posti disponibili, non ci sono problemi di liste d’attesa: la disponibilità delle strutture è tale per cui si riuscirà a dare una risposta alle domande in arrivo dalle famiglie. Infatti, sommando i posti disponibili e confrontandoli al numero dei nati nella fascia 3 – 6 anni, emerge che la disponibilità copre la domanda potenziale. Non a caso, nella fascia 3 – 6 anni, non ci sono liste d’attesa.

Questi dati possono aiutare le famiglie a prendere una decisione proprio nel momento in cui vengono aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Per la materna Farri, le domande possono essere presentate in questi giorni, fino al 6 febbraio prossimo, attraverso la pagina web del comune “iscrizioni on line”, accessibile sulla home page del Municipio (comune.casalgrande.re.it). L’utente in difficoltà con la compilazione delle domande può chiedere assistenza all’ufficio scuola del comune, tramite appuntamento, chiamando allo 0522 – 998571 – 998517 – 998544.

Sempre fino al 6 febbraio è possibile iscriversi alla materna statale, mentre per le paritarie parrocchiali ‘Valentini’ di Salvaterra e ‘Santa Dorotea’, ci si deve rivolgere alle rispettive segreterie.