Cinghiali a valle, il Sindaco di Scandiano Mammi: “coinvolgerò l’Ente preposto”

«In seguito alle segnalazioni ricevute, circa la presenza di cinghiali a valle, posso assicurare che me ne interesserò coinvolgendo l’Ente preposto, cioè la Regione, perché i Comuni non hanno competenze in materia. Ormai l’avvistamento di questi animali si è fatto frequente, diversi sono gli episodi segnalati, con danni alle imprese agricole e rischio di incidenti stradali: condivido pertanto le preoccupazioni degli agricoltori, li capisco perché oggettivamente il fenomeno sta diventando sempre più problematico.

Quindi mi interesserò, investendo in questi giorni la Regione Emilia-Romagna, che ha la delega su questi temi, affinché vengano attuate inziative forti per una soluzione del problema: in particolare chiederò un incontro con l’assessore regionale ad agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli, perché occorre potenziare gli interventi di selezione e i sostegni agli agricoltori e ai privati danneggiati».

Così il Sindaco di Scandiano, Alessio Mammi.