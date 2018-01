Giovedì, al Palazzo Santa Margherita di Modena, l’incontro “Cesare Leonardi e la fotografia”

» Modena

Giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 17, nelle Sale superiori della Galleria Civica di Modena a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103, si svolge l’incontro “Cesare Leonardi e la fotografia”. L’appuntamento consiste in una conversazione tra Anna Daneri e Daniele De Luigi, proprio negli spazi dedicati alla fotografia nell’ambito della mostra in corso fino al 18 febbraio “Cesare Leonardi. L’Architettura della Vita”.

La fotografia ha sempre rivestito un ruolo chiave nello sviluppo dell’attività di studio e progettazione dell’architetto e designer modenese. Attraverso numerosi progetti personali, però, ne ha anche parallelamente indagato, in modo autonomo e originale, la natura e le possibilità espressive. Questo fa di lui una figura sui generis nel contesto della ricerca artistica italiana dell’epoca, e di particolare rilievo per l’uso della fotografia nelle pratiche artistiche degli anni Settanta, decennio in cui la sua ricerca fotografica fu particolarmente intensa.

La mostra “Cesare Leonardi. L’Architettura della Vita”, prodotta dalla Galleria Civica di Modena con l’Archivio Architetto Cesare Leonardi, si vista gratuitamente fino al 18 febbraio nelle due sedi di Palazzina dei Giardini e Palazzo Santa Margherita da mercoledì a venerdì 10.30-13; 15-19; sabato, domenica e festivi 10.30-19; lunedì e martedì chiuso.

Informazioni al tel. 059 2032911; online (www.galleriacivicadimodena.it).