In A14, per lavori, chiusura notturna dell’immissione sulla A13

» Bologna - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 di venerdì 26 alle ore 06:00 di sabato 27 gennaio, sarà chiuso l’allacciamento che dalla A14 (provenienza Milano-Firenze) immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di uscire alle stazioni autostradali di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto e rientrare a Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.