Simone Cristicchi in “Li Romani in Russia”, sabato al Teatro Auditorium di Molinella

In occasione della Giornata della Memoria, Simone Cristicchi, porta in scena al Teatro Auditorium di Molinella “Li romani in Russia”. Lo spettacolo, che ha debuttato a Mosca al Teatro Na Strastnom, racconta l’orrore della guerra attraverso la voce di chi l’ha vissuta in prima persona.

Il risultato è un affresco epico che non omette particolari crudi e rimossi dalla storia ufficiale (il luogo comune degli “italiani brava gente”), e che diviene quanto mai attuale in un’epoca di “bombe intelligenti” e “guerre umanitarie”.

Al centro della messa in scena le disavventure di Giggi, Mimmo, Peppe, Nino, Nicola e Remo, un gruppo di giovanissimi soldati della Divisione Torino, spediti a morire da Mussolini nella famigerata campagna di Russia (1941-1943), è questo l’episodio più drammatico vissuto dall’esercito italiano nella seconda guerra mondiale. Un esercito di straccioni e sbandati a cui rimangono solo fame, freddo, paura e il sapore di una disfatta: partono 220.000 ragazzi; sulla strada del ritorno dalla Russia ne resteranno circa 90.000.

Simone Cristicchi interpreta una nutrita galleria di grotteschi personaggi, in cui trovano spazio anche momenti ironici e divertenti. La regia impeccabile di Alessandro Benvenuti, rende questo spettacolo unico nel suo genere: emozionante, divertente, drammatico.

“Li Romani in Russia” – Sabato 27 gennaio – ore 21,15 – Teatro Auditorium di Molinella (Bologna). Evento in occasione della giornata della memoria.

Biglietto Intero € 15 | Ridotto € 12 | Studenti € 8 (gruppi scuola) – Per prenotazioni o informazioni contattare il numero 380 7722998 o inviare una e-mail all’indirizzo info@giostrafilm.it