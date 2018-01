Topo d’auto in manette a Bologna

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un quarantanovenne di Bologna per tentato furto aggravato. E’ successo ieri intorno alle 12:30 quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che una persona si stava aggirando con fare sospetto vicino a una fila di automobili parcheggiate in via Alessandro Codivilla. Una pattuglia dei Carabinieri si è diretta velocemente sul posto ed ha individuato il soggetto che si stava nascondendo dietro a un’auto.

Grazie alla testimonianza di un cittadino è stato possibile accertare che l’uomo, identificato nel quarantanovenne e gravato da precedenti di polizia per furto e droga, aveva forzato la portiera di quattro veicoli con uno strumento a punta, ma non era riuscito ad asportare nulla, forse perché disturbato dai passanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il ladro è stato rinchiuso in camera di sicurezza fino a questa mattina, quando è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.