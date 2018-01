Uisp e Istoreco inaugurano un ventaglio di passeggiate per rivivere la storia reggiana

» Reggio Emilia

‘Camminamenti – Menti in cammino’: cultura e movimento camminano insieme per scoprire la memoria storica e la natura della Città del Tricolore, ritratto di un museo a cielo aperto per eccellenza. Il progetto nato dal Comitato Uisp di Reggio Emilia insieme all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea Istoreco, prevede l’organizzazione di sette uscite a partecipazione libera e gratuita, in partenza dal mese di gennaio fino a giugno per visitare i luoghi più remoti della città, spesso invisibili agli occhi degli abitanti.

Gambe e menti iniziano il loro cammino domenica 28 gennaio dalla sede dell’Istituto in via Dante 11, per rivivere la vita e le vie dei reggiani deportati, sotto la guida di Elisabetta del Monte, Cicerone della passeggiata per le vie del centro storico in partenza dalle ore 11 e con tappa al quartiere periferico della Gardenia. Grande attenzione agli eventi di martedì 24 aprile, dove dalle ore 10 alle 17 si camminerà lungo il sentiero partigiano che ha segnato la liberazione a Reggio Emilia, e per la giornata di sabato 9 giugno, che per il comitato Uisp rappresenta il momento di festeggiamenti e ritrovo dei gruppi di cammino locali.

Azio Minardi, il Presidente del Comitato di Reggio Emilia parla di “Riscoprire (e spesso scoprire) le nostre radici, la nostra storia, uomini e luoghi che hanno segnato il nostro percorso civico e culturale come comunità reggiana. Farlo in compagnia e passo dopo passo, riabituando il nostro corpo e la nostra mente a viaggiare in sincronia: ecco “Menti in Cammino”, sette appuntamenti con la storia e la bellezza, alla portata di tutti.

Il programma delle uscite:

Sabato 17 marzo

Mattina ore 11: partenza a piedi dal parcheggio Funakoshi e passeggiata nel parco del S. Lazzaro. Tappa al museo di storia della psichiatria e visita al Mauriziano.

Domenica 8 aprile

Mattina ore 11: partenza da Istoreco per un percorso 3km in centro storico e zona Poligono.

Martedì 24 aprile

Mattina ore 10: partenza da Vezzano per percorrere il sentiero partigiano della liberazione a Reggio Emilia e arrivo in Piazza dei Teatri.

Domenica 6 maggio

Mattina ore 11: dall’Istituto Istoreco percorso di 4km in centro storico e nella frazione di Santa Croce.

Sabato 9 giugno

Pomeriggio ore 16: partenza dal parcheggio scambiatore della polveriera e passeggiate sulle tracce romane.

Sabato 30 giugno

Mattina ore 11: passeggiata tra le opere dei grandi nomi dell’arte contemporanea.

È gradita l’iscrizione scrivendo una mail a reggioemilia@uisp.it o chiamando lo 0522 267219.