Al via i lavori alla scuola primaria di Cadelbosco di Sopra

» Bassa reggiana - Scuola

Prenderanno il via a partire da lunedì 29 gennaio i lavori nel plesso della scuola primaria di Cadelbosco di Sopra: sarà installata una scala antincendio di sicurezza esterna allo stabile, che permetterà agli alunni e al personale scolastico di poter evacuare agevolmente l’edificio nella parte posta al secondo piano, in caso di emergenza, e verrà ampliata con una platea l’area pedonale di uscita sottostante.

L’intervento comprenderà in oltre la collocazione di giunti mobili che miglioreranno la tenuta sismica del tunnel di collegamento tra il nuovo e il vecchio corpo dello stabile.

L’intervento, che ha incontrato la soddisfazione della scuola stessa e che si inserisce nel solco del costante impegno dell’amministrazione comunale per garantire una sempre maggior sicurezza e il miglioramento antisismico degli edifici scolastici, comporterà un investimento di 42.351,08 euro: un investimento sul futuro, perché la sicurezza e la bellezza degli ambienti contribuiscono in modo determinante – assieme alla qualità dell’insegnamento, compito della scuola – al benessere educativo di alunni e alunne.

Per assicurare l’incolumità di bambini e bambine, famiglie, insegnanti e personale scolastico, tutta l’area interessata dai lavori sarà opportunamente delimitata e verrà interdetto l’ingresso e il transito all’interno del cantiere.

La scuola, In collaborazione con i tecnici del Comune e con quelli della ditta che eseguirà i lavori, ha preso tutte le precauzioni affinché la ricaduta sulle attività didattiche sia ridotta al minimo: per limitare al massimo l’eventualità di incidenti, tuttavia, è stato stabilito che per tutto il periodo dell’intervento le classi non trascorreranno l’intervallo in cortile.

Si richiede in ogni caso la massima collaborazione da parte delle famiglie e degli accompagnatori affinché nei momenti d’ingresso e di uscita da scuola i bambini siano accuratamente sorvegliati e non si avvicinino all’area del cantiere.