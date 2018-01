Auser Brescello dona 1.000 euro a Lentigione

» Bassa reggiana - Sociale

Per sostenere le persone che hanno subito danni materiali a seguito dell’alluvione dello scorso dicembre, il Centro Comunale Auser di Brescello ha deciso di aiutare economicamente la frazione di Lentigione, donando una somma di denaro alla scuola locale dell’infanzia “Soliani Scutellari”.

«Questo è un piccolo contributo che può però offrire un seppur minimo spiraglio alla comunità di Lentigione e al suo futuro, ossia i bambini», afferma la presidenza di Auser.

A favore della popolazione alluvionata di Lentigione, inoltre, Auser Brescello – insieme ad Anpi, Motoclub “Peppone Don Camillo” e Pro Loco di Brescello – ha in programma per domenica 11 febbraio un pranzo solidale, che avrà luogo dalle ore 12.30, presso il Centro sociale Auser di piazza Mingori, 1. Il costo del pranzo è di 25 euro e l’intero incasso dell’iniziativa sarà devoluto al coordinamento di cittadini pro Lentigione. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 7 febbraio al 345/1276684.