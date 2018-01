Casalgrande: fiocco rosa a bordo di una ambulanza

» Casalgrande

Nella mattinata di lunedì 15 gennaio la centrale operativa Emilia Ovest ha inoltrato la richiesta di intervento alla Pubblica Assistenza Ema Emilia Ambulanze per una donna nel comprensorio ceramico con forti dolori pre-parto. In pochi minuti, il mezzo di soccorso ha raggiunto e caricato la richiedente, ma dopo pochi chilometri ha dovuto fermare la sua corsa perché la piccola aveva proprio voglia di venire al mondo.

Completate le prime operazioni sanitarie post parto, mamma e neonata hanno raggiunto in sicurezza l’ospedale di Scandiano, che intanto aveva già preparato l’equipe specialistica in pronto soccorso, ma che fortunatamente non è dovuta intervenire in quanto il parto è stato del tutto naturale e regolare, come ci conferma anche Anna volontaria di Ema che insieme ai colleghi Gianni, Giuliano e Rita hanno assistito la donna durante il parto.

“Fortunatamente non ci sono stati problemi e tutto si è svolto regolarmente, noi abbiamo seguito i protocolli sanitari e tirato un grosso sospiro di sollievo quando abbiamo visto che la neonata stava bene e che tutto era andato per il meglio.Un’emozione unica”.

Anche il Presidente della Pubblica Assistenza Corrado Meglioli si è voluto complimentare con i suoi volontari per la professionalità dimostrata su un servizio non facile da affrontare senza l’aiuto di personale medico e fare gli auguri alla nuova nata.