In tribunale con coltello, bloccato e denunciato a Reggio Emilia

L’altra mattina un 45enne abitante a Castellarano che si stava recando in Tribunale per adempiere a delle proprie incombenze private, è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce. Nel marsupio del 45enne è stato trovato un coltello a serramanico. Con l’accusa di porto abusivo d’arma i militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia l’uomo, operaio, sequestrandogli quanto in suo possesso.