Nuovo provvedimento di allontanamento nei confronti di un ‘posteggiatore’ abusivo in zona Policlinico

» Cronaca - Modena

Dopo i ripetuti controlli che Municipale e Polizia di Stato hanno condotto nei giorni scorsi nell’area del parcheggio del Policlinico, a seguito dei quali sono scattati diversi provvedimenti di allontanamento, giovedì 25 gennaio la Polizia municipale di Modena ha emesso un nuovo provvedimento di allontanamento nei confronti di un cosiddetto ‘posteggiatore’ abusivo.

Durante i controlli effettuati in zona durante la mattinata, gli agenti della Municipale hanno sorpreso alcune persone nell’area del parcheggio del Policlinico e in particolare sono riusciti a fermare un uomo cercava di ottenere denaro dai conducenti dei veicoli in ingresso nel parcheggio, mentre altri tre, presumibilmente dediti alla stessa attività, si sono dati alla fuga.

Alla persona identificata, N.B. le iniziali, di 28 anni, cittadino rumeno, è stata contestata la violazione all’articolo 46 del Regolamento di Polizia Urbana che vieta l’accattonaggio nei parcheggi pubblici, o di uso pubblico, e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali e luoghi di cura. Inoltre, nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di allontanamento che gli vieta di ritornare nella zona del parcheggio del Policlinico – Sede Universitaria per le prossime 48 ore.

I controlli delle Forze dell’ordine in zona continueranno anche nei prossimi giorni.