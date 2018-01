Al via la rassegna ‘Domenica a teatro’ dell’Herberia di Rubiera: tre appuntamenti per bambini e famiglie

» Reggio Emilia - Teatro

Domenica 28 gennaio 2018 torna la rassegna Domenica a Teatro, ideata e promossa da La Corte Ospitale: tre appuntamenti domenicali con il teatro per i bambini (a partire dai 4 anni in su) e le loro famiglie al Teatro Herberia di Rubiera. Una proposta che quest’anno si concentra sul teatro di figura e la clownweria, un’occasione preziosa per trascorrere insieme le domeniche d’inverno.

Si parte (domenica 28/1) con il teatro di figura (pupazzi e burattini) della compagnia Teatro giovani – teatro pirata ed il loro Il tesoro dei pirati. Con l’ironia propria dei burattini viene raccontata una tipica storia piratesca incentrata intorno alle imprese di due pirati protagonisti di curiose avventure e inaspettati colpi di scena. Lo spettacolo, di grande impatto visivo, si avvale di musiche originali e dello stile inconfondibile della scenografa Marina Montelli.

Domenica 25 febbraio 2018 sarà la volta dello spettacolo Tartaruga blu della compagnia Teatro del Vento che porterà in scena, con l’ausilio del teatro d’ombre, un’antica leggenda dell’estremo oriente, la storia di un misterioso essere marino che arriva sulla terra per riparare i torti subiti, premiare i giusti, punire i cattivi.

Concluderà la rassegna, il 4 marzo 2018, la compagnia di clowneria I fratelli Caproni con Il viaggio di Giovannino tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Giovannino cerca un paese perfetto dove gli errori non esistono e viaggia, attraversando paesi fantastici, incontrando persone di razze diverse, che hanno nasi a forma di pipa o che rimbalzano come palle di gomma che vivono nei frigoriferi o in case di cioccolata. Ogni volta impara qualcosa e capisce che l’esperienza del viaggio è più importante di qualsiasi perfezio-ne, perché ti fa crescere. Impara che nel viaggio tutto è compreso, anche l’errore, e quando si sbaglia è un po’ come cadere… tuttavia un buon viag-giatore trova sempre la forza di rialzarsi e proseguire nel suo cammino.

Gli spettacoli si svolgeranno la domenica pomeriggio alle ore 17, ingresso unico euro 5. Apertura biglietteria ore 16.

Per informazioni e prenotazioni– tel. 0522621133 – segreteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org – facebook La Corte Ospitale – Teatro Herberia