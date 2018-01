Al via “Racconti di domenica”, la grande letteratura arriva in Rocca a San Martino in Rio

» Reggio Emilia

La grande letteratura animerà nelle prossime settimane la Biblioteca Civica di San Martino. Domenica 28 gennaio verrà presentata la prima edizione della rassegna “Racconti di domenica”: quattro domeniche, tra febbraio e marzo, durante la quali tramite narrazioni saranno presentati tre grandi classici della letteratura di tutti i tempi. E quindi ecco che nell’imponente Sala d’Aragona verranno raccontati prima “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, poi la grande letteratura horror contemporanea di Stephen King con “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank”, ed infine tra le mura della Rocca rivivrà il travagliato ritorno ad Itaca di Ulisse con due incontri dedicati all’Odissea.

Le narrazioni sono affidate a Simone Maretti. Laureato in filosofia all’Università di Bologna, la sua attività consiste proprio in questo: narrare la trama di un romanzo, di un racconto o di un’opera teatrale con letture di brani scelti.

“Domenica 28 presenteremo la prima edizione di questo antico e insieme, per noi, nuovo modo di fare cultura: incontrarsi ed insieme ascoltare una grande storia che intrattenga, faccia comunità, porga esempi e stimoli un pensiero”. Così presenta l’iniziativa l’Assessore alla Cultura Matteo Panari, che conclude: “I sammartinesi verranno presi per mano e accompagnati tra le pagine della grande letteratura antica, moderna e contemporanea”. Domenica 28 alle 17 presso la Sala d’Aragona ci sarà la presentazione della rassegna con il primo appuntamento, intitolato “Storie da Jukebox”, in cui Maretti proporrà letture e narrazioni su richiesta del pubblico.

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita.

Per informazioni: Biblioteca Civica di San Martino in Rio, tel. 0522 636719, mail ufficiobiblioteca@comune.sanmartinoinrio.re.it.