Elezioni politiche 2018, informazioni su presentazione candidature, autenticazione firme e rilascio certificati

» Bologna - Politica

Il 4 marzo 2018 si vota per le elezioni politiche. Al fine di garantire il rispetto della normativa per la presentazione delle candidature, il rilascio dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali e altri adempimenti come l’autenticazione delle firme, fino al 29 gennaio sono ampliati gli orari di apertura degli uffici comunali preposti.

L’Ufficio elettorale di via Don Minzoni 10/2, che dispone il rilascio – entro 24 ore dalla richiesta – delle certificazioni per la presentazione agli uffici centrali circoscrizionali e agli uffici elettorali regionali delle liste per le elezioni politiche, sarà aperto:

sabato 27 gennaio dalle 8.15 alle 18.15;

domenica 28 e lunedì 29 gennaio dalle 8 alle 20.

Per l’autenticazione delle firme sono aperti gli URP di Quartiere negli orari di ufficio:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.15 alle 13

martedì e giovedì dalle 8.15 alle 18

L’URP Centrale di piazza Maggiore 6 effettuerà orario continuato nei giorni:

sabato 27 gennaio dalle 8.15 alle 18.15

domenica 28 gennaio dalle 8 alle 20

lunedì 29 gennaio dalle 8 alle 20

Sabato pomeriggio 27 gennaio dalle 13 alle 18.15, domenica 28 dalle 8 alle 20 e lunedì 29 dalle 18.15 alle 20 si accede alla sala URP di piazza Maggiore solo dalla porta di servizio che dà sul cortile d’onore di palazzo D’Accursio.

Ulteriori informazioni sul rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali: http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:3409/3437/

Autenticazione di firme per accettazione candidature

http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:3409/3849/

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste di candidati, si rinvia al sito del Ministero dell’Interno:

http://www.interno.gov.it/it